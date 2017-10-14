( تعليم الليث ) تفوز بجائزة ( التميز الإداري ) على مستوى المملكة

أعلنت وزارة التعليم عن فوز إدارة التعليم بمحافظة الليث ومديرها الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي بجائزة التميز الإداري على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالمملكة ، حيث جاءت إدارة التعليم بمحافظة الليث ضمن الإدارات الثلاث الأول في ترتيب فئة ( التميز الإداري ) والتي سيعلن في حفل الجائزة الترتيب النهائي لهذه المراكز .

واستحقت إدارة التعليم بمحافظة الليث هذه الجائزة عبر ممارساتها التعليمية والتربوية والإدارية ، ومبادراتها وما توصلت إليه من نتائج وثقتها ورصدت تأثيرها وتحسينها المستمر في تحقيق متطلبات المستفيدين من خدماتها فضلا عن الجهود النوعية والمتميزة المبذولة في تبني نظام الجودة وتطبيقاتها التربوية وفقاً لأعلى معايير الجودة والإتقان والمتوجة بحصولها على شهادة الآيزو العالمية في جميع أقسام الإدارة

وكانت إدارة التعليم قد استقبلت مؤخراً فريقاً من أمانة الجائزة اطلع على جهود الإدارة وشواهد التميز المرفقة في ملف التقييم الذاتي واجتمع بقادتها ومنسوبيها وناقش مبادراتها وخططها وأعمالها .

وتعد جائزة التميز الإداري إحدى فروع جائزة التميز في وزارة التعليم وتشمل كافة إدارات العموم بالوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، حيث تتنافس على تحقيق أفضل النتائج والدرجات في تسعة معايير تشتمل على : القيادة الإدارية ، السياسات والاستراتيجيات ، الموارد البشرية وتنميتها،الشراكة والموارد ، إدارة العمليات ،الإدارة الإلكترونية ، ،التركيز على المستفيدين ، التأثير على المجتمع ، ونتائج الأداء الرئيسية .

وتقوم كل إدارة بتكوين ملف كامل يشمل شواهد كل معيار من معايير الجائزة ترفق به خططها وتوثيق برامجها ونتائجها وأنشطتها وما حققته من نتائج وما برعت فيه من مبادرات وترصد تأثيرها في المجتمع ونتائج تلك الأعمال ومؤشراتها في الوصول للأهداف وبراعتها في تنفيذ الخطط .

وتأتي هذه النتيجة المتميزة لتعليم الليث بعد مشاركتين سابقتين ، وبدعم من مدير التعليم وفريق الجائزة وتوجهات الإدارة نحو تطبيق معايير التميز المؤسسي وتطبيقات الجودة والتركيز على رضا المستفيدين وتعزيز التواصل معهم ، حصلت الإدارة على المستوى الذي أهلها للمنافسة على المراكز الأولى .

من جهته عبر مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، مرعي بن محمد البركاتي، عن بالغ فخره واعتزازه بحصول الإدارة على جائزة التميز على مستوى المملكة ، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود كبيرة وعطاءات متميزة قام بها كافة منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم والأقسام والمكاتب والمدارس والمعلمين والطلاب ، مؤكدا بأن هذا الإنجاز سيكون حافزاً لجميع منسوبي الإدارة من أجل تقديم عمل مميز، وسعياً لخدمة مراجعيها ومنسوبيها على الوجه الأمثل.

كما هنأ ( البركاتي ) بهذه المناسبة ، كافة منسوبي الإدارة ومنسوباتها معلمين ومعلمات وطلابا وطالبا وإداريين وإداريات

كما رفع ( البركاتي ) بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى سمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، و إلى سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، و إلى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ونواب ووكلاء الوزارة ، على كل ما يجده التعليم في محافظة الليث من رعاية ودعم واهتمام في مختلف المراحل الدراسية.

و عبر عن بالغ شكره وتقديره لجهود فريق العمل في لجنة التميز الإداري، و قسم الجودة الشاملة ، وكافة رؤساء ورئيسات الأقسام، ومنسق الجائزة بقطاع البنين الأستاذ علي بن حسن المسعودي ، ومنسقة الجائزة في قطاع البنات الأستاذة صالحة سند الزبيدي ، وكافة فرق العمل ولجان التحكيم و المراجعة والتدقيق ..