جامعة جازان تختتم فعاليات برنامج علماء المستقبل 5

اختتمت جامعة جازان برنامج علماء المستقبل في نسخته الخامسة برعاية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أ.د محمد أبو رأسين، والذي تنظمه عمادة البحث العلمي وأستمر ثلاثة أسابيع بمشاركة 120 طالب و36 بحث علمي يناقش قضايا منطقة جازان الصحية والبيئية.

وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور أحمد عبد الحق، أن برنامج علماء المستقبل يعد أحد أنشطة العمادة الصيفية المشتركة والذي تنفذه بالتعاون مع عدد من الكليات الأدبية والعلمية والصحية ومركز الأبحاث الطبية ومركز أبحاث المؤثرات العقلية بالجامعة، ويهدف إلى تنمية المهارات والقدرات البحثية لدى طلاب وطالبات الجامعة المتميزين والحرص على تأهيلهم بوسائل تدريبية مكثفة مبنية على أسس علمية حديثة تحت إشراف مباشر من قب لعلماء محليين ودوليين متخصصين في مجال البحث العلمي من داخل وخارج الجامعة.

وأشار إلى أن فعاليات البرنامج اشتملت على دورات تدريبية تضمّنت محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية وزيارات ميدانية تعرف من خلالها المشاركون على الطرق الصحيحة لعمل مشاريع بحثية سليمة ونشر نتائجها بشكل دقيق في مجلات علمية عالمية معترف بها.

من جانبه شدّد وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين في كلمته خلال الحفل, على حرص الجامعة لتقديم جميع الإمكانات اللازمة لتطوير قدرات ومهارات الطلاب والطالبات البحثية, وصقل موهبتهم العلمية لجعلهم علماء في المستقبل، حاثاً الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهد, وإجراء أبحاث علمية وطبية دقيقة تخدم المجتمع وتسهم في الارتقاء به.

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة في البرنامج.