 جامعة نجران وفرع النيابة العامة يبحثان مجالات التعاون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 25 محرّم 1439 هجريا, الموافق 15 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جامعة نجران وفرع النيابة العامة يبحثان مجالات التعاون

جامعة نجران وفرع النيابة العامة يبحثان مجالات التعاون
المناطق _ نجران

التقى معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي اليوم “الأحد” في مكتبه بالجامعة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة  سعد بن عائض الشهراني، الذي قدم التهاني لمعاليه بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للجامعة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين الجامعة والنيابة العامة فيما يخدم المصلحة العامة، ويعود بالنفع على المنطقة. فيما امتدح الشهراني مخرجات الجامعة، مؤكداً تميز موظفي الفرع بالمنطقة من خريجي جامعة نجران في تخصصي الشريعة والقانون.
من جهته أبدى الدكتور السبيعي استعداد الجامعة للتعاون مع جميع الجهات الحكومية في المنطقة لربط الجامعة بالمجتمع وسوق العمل.

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