صحة نجران تدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة

دشنت صحة نجران اليوم الاحد فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة الذي ينظمه مركز امراض وجراحة السمنة بمستشفى الملك خالد بنجران .

واشارت الصحة إلى أن اليوم العالمي لمكافحة السمنة يهدف إلى توعية المجتمع وتثقيفه من خلال معرض متكامل يضم اركان ابتداء ً بالعلامات الحيوية والتثقيف الغذائي جراحة السمنة والتغذية والتوعية وامراض الغدد والقلب وركن برنامج مكافحة السمنة لتوضيح مخاطر السمنة وطرق الوقاية منها و أضرارها ومضاعفاتها كامراض القلب والاوعية الدموية والسكتات الدماغية والسكري وارتفاع دهون الدم .

واوضحت صحة نجران ان الحل الجراحي ليس الحل الاسهل لعلاج البدانة انما هو حل نهائي في حالات محددة تحمل البدانة فيها خطر على حياة المريض .

وقالت الصحة ان مركز السمنة بمنطقة نجران استقبل منذ تاسيسه في العام 2012 م اكثر من 6000 مراجع ويجرى حالياً 4 عمليات اسبوعيا تكميم للمعدة وتحويل المسار بكفاءة فائق تحت اشراف استشاريين لجراحة المناظير وامراض السمنة بخبرات عالية المستوى

مؤكدة ان صعوبة الحل الجراحي بالنسبة للمرض لاتكمن في الجراحة فقط انما في التغير الجذري في حياة المريض بكافة جوانبها وضرورة الالتزام بمجموعة من التعليمات والتوصيات بعد العمل الجراحي كالامتتاع عن التدخين والالتزام بالتغذية السليمة والتمارين الرياضية والمراجعة والاستشارة الطبية والتي ترتبط بنجاح الجراحة

وقد أظهرت نتائج الدراسات الحديثة تحسن كبير في نسبة الشفاء من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم بعد اجراء عمليات التكميم وتحويل المسار مع تحسن في اعراض التوقف للتنفس عند النوم والتهاب المفاصل وارتجاع المرئ .