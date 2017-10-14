رئيس الهيئة السعودية للمهندسين يزور موقع الأخدود الأثري بنجران

زار رئيس الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور مهندس جميل البقعاوي وعدد من مجلس الادارة والمنتسبين موقع الاخدود الاثري بمنطقة نجران

واطلعوا على ما يحتويه الموقع من آثار تاريخية

وقام بجولة داخل الموقع الأثري واستمع إلى شرح مفصل من قبل موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأطلع البقعاوي ومرافقيه على ما يحتويه الموقع من الرسومات والنقوش والأسوار الأثرية وشاهد القلعة ورحى الأخدود ، كما أطلع الزوار على المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في موقع الأخدود الأثري وفي نهاية الزيارة أشاد البقعاوي ومرافقيه بما شاهدوه من حسن استقبال وتنظيم والمحافظة على هذه الآثار العريقة ،

وفي نهاية الزيارة قدم شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو أمير منطقة رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ولسمو نائبه وللقائمين على هذه الآثار الوطنية العريقة وذلك لما لسمه من حسن الاستقبال والتنظيم وللحفاظ على هذه الآثار الوطنية العريقة

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح إن منطقة نجران تحتضن العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية التي جعلتها وجهه سياحية مميزة ومقصدا للعديد من الزوار من داخل المملكة ومن خارجها

وقد رافقهم في الجولة المهندس حمد سالم ال الحارث وعدد من المنتسبين من منطقة نجران