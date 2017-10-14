القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الصومالي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إثر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة مقديشو.

وقال الملك المفدى: ” ببالغ الأسى علمنا عن التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة مقديشو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، ونعرب لفخامتكم عن إدانتنا الشديدة لهذا العمل الإرهابي، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق. كما نبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين المولى سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية من كل سوء ومكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إثر التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة مقديشو.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت ببالغ الألم نبأ التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة مقديشو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا وللشعب الصومالي الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم من كل مكروه”.