 هدية سعودية للمنتخب المصري الشقيق.. تعرف عليها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هدية سعودية للمنتخب المصري الشقيق.. تعرف عليها

هدية سعودية للمنتخب المصري الشقيق.. تعرف عليها
المناطق - الرياض

وجهت الهيئة العامة للرياضة السعودية دعوة إلى المنتخب المصري لكرة القدم لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، تقديرا لوصوله إلى نهائيات كأس العالم.

وذكرت الهيئة في تغريدة على تويتر أن “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبد المحسن آل الشيخ وجه الدعوة للمنتخب المصري الشقيق لزيارة المملكة وأداء مناسك العمرة، وذلك تقديرا للإنجاز الذي تحقق لمنتخب جمهورية مصر العربية الشقيقة ببلوغ نهائيات كأس العالم 2018..”.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2018، بعد غياب دام 28 عاما، إثر فوزه على الكونغو بنتيجة 2-1 في المباراة الحاسمة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، على استاد برج العرب في الإسكندرية الأحد الماضي.

وستكون مشاركة مصر بمونديال 2018، الثالثة له تاريخيا، بعد مشاركته ببطولتي كأس العالم 1934 و1990، وكلتاهما أقيمتا في إيطاليا.

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