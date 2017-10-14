 جراثيم مطبخك تزيد عن الموجودة في المراحيض .. وهذه النصائح تخلصك منها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جراثيم مطبخك تزيد عن الموجودة في المراحيض .. وهذه النصائح تخلصك منها

جراثيم مطبخك تزيد عن الموجودة في المراحيض .. وهذه النصائح تخلصك منها
المناطق - وكالات

تكثر الجراثيم بشكل كبير في المطابخ، حتى أنها تزيد عن عدد البكتيريات الموجودة في المراحيض، ذلك أن البوصة المربعة من الإسفنجة المستخدمة في تنظيف الأواني تضم أكثر من 10 ملايين جرثومة وبكتيريا.

وبحسب موقع “ريجيم” ينصح الخبراء باتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم والبكتيريا الضارة.

من النصائح الجوهرية، استبدال الإسفنجة باستمرار والتخلص منها خارج البيت، فضلا عن وضع “الليفة” وهي رطبة داخل الميكرويف لمدة دقيقتين بشكل يومي.

ويوصي الخبراء بغلي “الليفة” في الماء لمدة تتراوح بين دقيقتين وخمس دقائق بشكل شبه يومي، فضلا عن تخصيص أكثر من إسفنجة، إذ لا ينبغي استخدام واحدة في تنظيف الأواني والأطباق والأرض والرفوف.

ولأن اللحوم النيئة تحوي عددا كبيرا من الجراثيم والبكتيريا، يُنصح بعدم استخدام لوح تقطيع اللحوم في تقطيع الخضروات والفواكه، كما يتوجب تنظيف اللوح بسائل مناسب للقضاء على ما فيه من جراثيم.

فضلا عن ذلك، يجدر بمن يديرون المطابخ أن يحرصوا على تنظيف مصارف المياه وغسل مناشف الصحون وتنظيف الثلاجة من الداخل وتنظيف جميع السطوح التي توضع عليها الأطعمة في المطبخ.

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