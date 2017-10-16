“العمل” تكسر خطر توظيف المرأة “ليلا” في 3 مجالات

كسرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً خطر عمل المرأة في ساعات متأخرة من الليل، إذ أجازت عملها ليلاً حتى السادسة صباحاً في ثلاثة مجالات فقط، تشمل القطاع الطبي والخدمات الطبية، وطب الأسنان والبيطرية، وكذلك العمل في المستشفيات والمصحات والمستوصفات، كما أجازت لها العمل ليلاً في وظائف قطاع النقل الجوي والخدمات المتصلة به، إضافة إلى العمل في مراكز ضيافة الأطفال.

وبحسب المعلومات التي نقلتها “الحياة”، فإن عمل المرأة بدوام ليلي في تلك القطاعات الثلاثة يتطلب أن ينص عقد العمل المبرم بين الطرفين على ذلك، وموافقة الموظفة على عملها ليلاً ضمن بنود العقد، أو أخذ موافقة كتابية منها تنص على عدم ممانعتها العمل في الليل.

وأشارت المعلومات إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استثنت من قرار عمل المرأة ليلاً جميع المنشآت التي تقع خارج النطاق العمراني من القرار، مؤكدة أنه في حال عملت المرأة “الموظفة” في فترات الليل يتوجب على صاحب العمل صرف بدل مناوبة لها، وتوفير وسيلة نقل “مواصلات” مناسبة.

كما أوضحت المعلومات أنه في حال تعذر توفير وسيلة المواصلات للموظفة، التي تعمل ليلاً، يتوجب على صاحب العمل صرف بدل مواصلات إضافي لها، وفي حال كانت تعمل الموظفة في فترتين فهذا يوجب صرف بدل مواصلات إضافي لها.

فيما شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أنه في حال عمل المرأة ليلاً يتوجب على صاحب العمل توظيف ثلاثة مناوبات في المناوبة الواحدة، كما ألزمت الوزارة صاحب العمل بالضوابط الموجودة في لائحتها التنفيذية، والتي أشارت إلى أن يكون مكان عمل النساء آمناً ويليق بهن، فضلاً عن توفير نظام أمني في حال كانت المنشأة تستقبل الجمهور، إلى جانب تعيين حراسة أمنية.

وأكدت الوزارة أن المنشآت التي تشغل النساء ليلاً عليها التزام الحد الأقصى لساعات العمل، بحسب المادة الـ98 من نظام العمل، وبما لا يتعدى الـ11 ليلاً، كما اشترطت وجود التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى، التي تندرج المنشأة تحتها نظاماً، في ما يتعلق بساعات العمل.