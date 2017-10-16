لحظة اعتقال “رونالدو” في مباراة خيتافي

نجح أحد المعجبين يشبه إلى حد كبير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اقتحام ملعب “كولسيوم ألفونسو بيريز”، الذي احتضن مساء السبت مباراة خيتافي أمام ريال مدريد في الجولة 8 من منافسات الدوري الإسباني.

وفي حدود الدقيقة 22 من عمر المبارة، قفز المشجع إلى الملعب وتوجه بسرعة كبيرة نحو مهاجم النادي الملكي كريستيانو رونالدو، الذي تبادل معه بعض الكلمات، قبل اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية.

ونجح الشاب في خداع العناصر الأمنية خاصة وأنه يشبه كثيرا رونالدو بالإضافة إلى أنه كان يرتدي قميص الريال، حسب ما قالت صحيفة ماركا الإسبانية.

وانتشرت صورة الشاب في شبكات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، فيما توقعت تقارير إعلامية أن يحقق رونالدو حلم الشاب من خلال الموافقة على لقائه والتقاط صور تذكارية معه.