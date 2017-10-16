آل الشيخ: لم أجد في التقرير المرفوع عن رئيس الفيصلي أية تجاوزات

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن رئيس مجلس الإدارة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اطلع على التقرير المرفوع مساء (السبت) من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم حول مباراة الفيصلي والفيحاء بالمجمعة.

ووفقا لما حمله التقرير وما تمت الإفادة به فقد اعتبر رئيس الهيئة أن فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي لم يرتكب تجاوزا ظاهرا أو إساءة واضحة من قبله، بل اتضح أن هناك سوء تنظيم من الجهة المنظمة للمباراة، وعليه فقد وجه بالتحقيق مع مسؤولي الملعب ورابطة دوري المحترفين في ذلك، مع التأكيد على الاهتمام بتهيئة المكان المناسب في الملاعب لرؤساء الأندية وتوفير المسارات الخاصة بوصولهم لغرف اللاعبين دون أي تعطيل وبما يحقق المصلحة العامة للجميع.