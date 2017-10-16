شاهد.. بوتين ينفجر ضاحكا بسبب تصدير لحم الخنزير للمسلمين !

قاطع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أحد وزرائه أثناء اجتماع حكومي عندما أورد معلومة خاطئة تخص المسلمين، أثارت ضحك الحاضرين، وفق ما أظهر شريط فيديو.

وبحسب الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام روسية، كان وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف يتحدث بشأن إنتاج اللحوم وتسويقها، متحدثا عن أهمية تقديم الدعم لتصدير هذه المنتجات.

وقدم الوزير ألمانيا كنموذج ناجح في مجال تصدير لحم الخنزير، وقال إنها ترسل نحو 5.5 مليون طن من لحم الخنزير إلى دول من بينها الصين وأندونيسيا واليابان، وهنا تدخل بوتن متسائلا: “هل فعلا يصدرون الخنازير إلى إندونيسيا وهي بلد مسلم؟”.

وبدا الارتباك على الوزير الذي راجع ورقة أمامه، وقال “عفوا. أخطأت البلد إنهم يصدرونه إلى كوريا الجنوبية” البلد المجاور لأندونسيا. وأثار الأمر موجة من الضحك بين المشاركين في الاجتماع.