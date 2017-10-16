انتر ميلان يفوز على ميلان بثلاثية

فاز فريق انتر ميلان على نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم على ملعب “سان سيرو”، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل للانتر اللاعب ماورو إيكاردي في الدقائق 28 و63 و90 “هاترك ” ، فيما سجل لميلان خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة 56 ، وجياكومو بونافنتورا بالدقيقة 81.

وبهذا الفوز أصبح رصيد انتر ميلان 22 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ميلان عند 12 نقطة في المركز العاشر.