 انتر ميلان يفوز على ميلان بثلاثية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انتر ميلان يفوز على ميلان بثلاثية شاهد.. بوتين ينفجر ضاحكا بسبب تصدير لحم الخنزير للمسلمين ! آل الشيخ: لم أجد في التقرير المرفوع عن رئيس الفيصلي أية تجاوزات شاهد.. داود الشريان: عدادات الكهرباء من سنة كسري.. ورسالتهم الوحيدة “ادفع وإلا نقطع الكهرباء” لحظة اعتقال “رونالدو” في مباراة خيتافي ارتفاع وتيرة التسجيل في تطبيق “كلنا أمن” .. 17 ألف مسجل جديد شهريا “العمل” تكسر خطر توظيف المرأة “ليلا” في 3 مجالات ارتفاع كبير في عدد قتلى الهجوم الدموي بالصومال ثالث تحديث لنظام iOS 11 بأقل من شهر.. فما هي مميزاته ؟ شاهد.. القبض على عامل يسرق من حقائب المسافرين في المطار جراثيم مطبخك تزيد عن الموجودة في المراحيض .. وهذه النصائح تخلصك منها هدية سعودية للمنتخب المصري الشقيق.. تعرف عليها

انتر ميلان يفوز على ميلان بثلاثية

انتر ميلان يفوز على ميلان بثلاثية
المناطق - وكالات

فاز فريق انتر ميلان على نظيره ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم على ملعب “سان سيرو”، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
سجل للانتر اللاعب ماورو إيكاردي في الدقائق 28 و63 و90 “هاترك ” ، فيما سجل لميلان خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة 56 ، وجياكومو بونافنتورا بالدقيقة 81.
وبهذا الفوز أصبح رصيد انتر ميلان 22 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ميلان عند 12 نقطة في المركز العاشر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>