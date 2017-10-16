ثقافة وفنون أبها تبدأ عروض الأفلام المخصصة للطفل والعائلة ابتداء من الخميس القادم

تستعد الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في أبها وخلال عطلة هذا الأسبوع ابتداء من الخميس القادم لتقديم *عروض* الأفلام السينمائية العالمية الموجهة للطفل حيث سيتم عرض افضل الأفلام السينمائية العالمية مترجمة للغة العربية ومخصصة للعائلات والأطفال..

أوضح ذلك مدير ثقافة وفنون أبها الأستاذ أحمد السروي الذي ذكر بأن هذه الأفلام المقدمة حصلت على التراخيص اللازمة من قبل هيئة الاعلام المرئي والمسموع حيث سيقدم خلال نهاية عطلة الأسبوع الخميس الموافق ٢٨/ ١ فيلمين وبواقع أربعة عروض في اليوم الواحد يومي الخميس والجمعة القادمين والسبت سيقدم عرضين وسيكون وقت عرض هذه الأفلام بداية من الرابعة عصرا وحتى الحادية عشر والنصف مساء على مسرح ثقافة وفنون أبها بالمفتاحة وستستمر لمدة أربعة أسابيع قادمة مؤكدا بأن هذه البرامج تأتي ضمن نشاطات الجمعية في خطتها المعتمدة على الشراكات المجتمعية باعتبارها منصة ثقافية تساهم في خلق الحراك الفني ولتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمتضمنة بأن الترفيه والثقافة رافدان مهمان للأنسان السعودي.

كما أوضح ممدوح سالم المدير العام لسينما70 ان انتاج الأفلام السينمائية شهدت تطورا كبيرا مع ظهور جيل من الشباب الموهوبين والتي تخاطب الحس الإنساني لافتا الى ان صناعة الأفلام العائلية لاقت نجاحا وازدهارا كبيرا حاصدة المراتب الأولى عالميا في كثير من الدول العالمية.

وبين انه تم اختيار فيلمين في العرض الأول والذي يستمر في اول أسبوعين وستفتتح العروض بفيلم (sing) وهو فيلم رسوم متحركة موسيقي كوميدي يصور مجموعة من الحيوانات التي تعيش في مدينة، و يمتلك أحدها و هو دب الكوالا مسرحا لأداء الحفلات الغنائية الذي يشارف على الإفلاس و الإغلاق، ويحاول الدب بوستر أن ينقذ مسرحة عن طريق إجراء مسابقة غنائية و يقدم جائزة مقدارها ألف دولار يليه فيلم

(Trolls) وهو فيلم رسوم متحركة غنائي كوميدي يحكي قصة (الترولز) ككائنات السعادة والتي تحيا عمرها في مدينة مختبئة ومخفية بعيدًا عن الأعين وما يحدث لهم من مشاكل وصعاب يقاسوها عقب اكتشاف البرغنز كائنات لا تعرف السعادة، لتهجم على قريتهم بعد أدراكهم أنهم يمكنهم عيش لحظة من السعادة ما أن يأكلوا أحد الترولز.

فيما أشاد ممدوح سالم ان الفعالية ستستقطب الكثير من زوار عاصمة السياحة العربية خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي ستستقطب العوائل والأطفال حيث قامت سينما70 بترجمة الأفلام الى اللغة العربية وسيتم عرض الأفلام ابتداء من الساعة الرابعة عصرا حيث قد تم فسح الأفلام من الجهات المختصة واخذ التصاريح اللازمة لعرضها على مسرح الجمعية

الجدير بالذكر بأنه يمكن الحصول على تذاكر الافلام المعروضة السينمائية للأطفال التي ستقام في الجمعيةعن طريق موقع www.lammt.com أو من خلال مبنى جمعية الثقافة والفنون بابها.