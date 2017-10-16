 هذا التطبيق قد ينقذ حياتك من الموت كما حدث مع شاب أمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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هذا التطبيق قد ينقذ حياتك من الموت كما حدث مع شاب أمريكي ثقافة وفنون أبها تبدأ عروض الأفلام المخصصة للطفل والعائلة ابتداء من الخميس القادم انتر ميلان يفوز على ميلان بثلاثية شاهد.. بوتين ينفجر ضاحكا بسبب تصدير لحم الخنزير للمسلمين ! آل الشيخ: لم أجد في التقرير المرفوع عن رئيس الفيصلي أية تجاوزات شاهد.. داود الشريان: عدادات الكهرباء من سنة كسري.. ورسالتهم الوحيدة “ادفع وإلا نقطع الكهرباء” لحظة اعتقال “رونالدو” في مباراة خيتافي ارتفاع وتيرة التسجيل في تطبيق “كلنا أمن” .. 17 ألف مسجل جديد شهريا “العمل” تكسر خطر توظيف المرأة “ليلا” في 3 مجالات ارتفاع كبير في عدد قتلى الهجوم الدموي بالصومال ثالث تحديث لنظام iOS 11 بأقل من شهر.. فما هي مميزاته ؟ شاهد.. القبض على عامل يسرق من حقائب المسافرين في المطار

هذا التطبيق قد ينقذ حياتك من الموت كما حدث مع شاب أمريكي

هذا التطبيق قد ينقذ حياتك من الموت كما حدث مع شاب أمريكي
المناطق - وكالات

قال شاب أمريكي إن تطبيقا على ساعة ذكية كان سببا في إنقاذه من خطر موت وشيك، بعد أن نبهته الساعة بضرورة الخضوع إلى عناية طبية فورية، من جراء أزمة صحية ألمت به ولم يكن يشعر بها.

وقد أخطرت الساعة جيمس غرين (28 عاما) وهو من مدينة بروكلين بولاية نيويورك، بالحاجة إلى عناية طبية فورية بسبب تخثر الدم في رئتيه، وفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وقال غرين: “لم أكن أعتقد أن هذه الساعة التي اشتريتها قبل عامين ستنقذ حياتي”. وأضاف: “لقد نبهتني أن معدل ضربات القلب يرتفع، وحذرتني لاحقا بوجود خطر انسداد رئوي”.

وأوضح غرين أن طبيه كان سعيدا بسرعة استجابته لتنبيهات الساعة الذكية، وقال له: “لو انتظرت أكثر من ذلك، كان من الممكن أن تكون التداعيات بالفعل مميتة”.

وقال غرين إنه مدين بحياته للتطبيق الذي تحمله ساعته الذكية، والذي يراقب معدل ضربات القلب باستمرار على مدار اليوم، ويخطر مستخدمها عندما ترتفع دقات قلبه أو تنخفض على نحو خطر.

وأشار غرين إلى أنه شعر بالخطر عندما نبهته الساعة الذكية بأن ضربات قلبه ترتفع بنحو 50 ضربة عن معدلها المعتاد، بينما كان يجلس على كرسي مكتبه ولا يبذل أي مجهود.

وقال مبتكر التطبيق ديفيد والش، إن هذه التجربة “رائعة للغاية”، موضحا أنه قرر إنشاء التطبيق في العام 2015 بعد وفاة والده الذي رحل وهو في الخمسينات من عمره بسبب مشكلة في مفاجأة القلب.

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