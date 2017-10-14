تطور النزاع بين بغداد وكركوك.. بغداد تسيطر على أكبر قواعدها العسكرية

أعلنت القوات العراقية، الاثنين، أنها سيطرت على القاعدة العسكرية “كي 1” الأكبر قرب مدينة كركوك، في أحدث تطور بالنزاع بين بغداد وأربيل بشأن المدينة الغنية بالنفط، والتي تشهد استنفارا عاما خصوصا بين سكانها المدنيين.

وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان ” قوات جهاز مكافحة الإرهاب تكمل إعادة الانتشار في قاعدة كي 1 بشكل كامل”.

وتعد القاعدة الأكبر في محيط المدينة الواقعة شمالي العراق، وسيطرت عليها البيشمركة قبل ثلاث سنوات في أعقاب سقوط الموصل بأيدي داعش.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فإن هناك حالة من الغليان بين سكان مدينة كركوك، ولاسيما بين الأكراد، مشيرا إلى أن عددا منهم خرجوا إلى الشوارع حيث أحرقوا الإطارات المطاطية حاملين أسلحتهم.

وكانت أحد ألوية قوات البيشمركة الملكفة بحماية مناطق مريم بيك وتل الورد وطوز خرماتو انسحب وفقا لأوامر حزبية لكونها تخضع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وفقا لشهود عيان ومصادر في البيشمركة.

فيما تتجه قوات من البيشمركة في أربيل صوب كركوك لسد الفراغ الناجم عن انسحاب اللواء.