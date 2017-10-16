أعمال غريبة بالمسكن .. أمن جدة يكشف تفاصيل “سحر” أسرة سعودية !

أوقفت دوريات الأمن في جدة عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية بتهمة سحر أفراد عائلة سعودية كانت تعمل لديهم، وذلك عقب تقدم رب الأسرة ببلاغ رسمي لغرفة العمليات الامنية أكد فيه اكتشاف أعمال غريبة بمسكنه يشتبه بكونها أعمال سحر وشعوذة كانت ملصقة بصور لأفراد عائلته بحوزة عاملته المنزلية.

ووفقا لـ”سبق” كانت دوريات الأمن قد باشرت البلاغ فور تلقيه في حي النعيم شمالي جدة، وتحفظت على العاملة الفلبينية و ما بحوزتها من موجودات عبارة عن طلاسم و أعمال يشتبه بأنها شعوذة و سحر تم وضعها داخل “لفات شعر” قد تكون عائدة لسكان المنزل، والذين عثرت على صورهم داخل حقيبة العاملة الشخصية ليتم إثر ذلك ضبطها وإحالتها لجهات الاختصاص بمركز شرطة السلامة.