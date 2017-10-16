 أعمال غريبة بالمسكن .. أمن جدة يكشف تفاصيل “سحر” أسرة سعودية ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجهات الأمنية في عفيف تبحث عن فتاة تعاني اعتلالات نفسية خمسيني يستعيد النطق في برنامجي تدريبي بتقنية الطائف الشركة السعودية للخطوط الحديدية تطرح وظائف إدارية وفنية اليمن: الحوثيون يبتزون المخلوع.. عودة نجلك مقابل السماح بعلاجك أعمال غريبة بالمسكن .. أمن جدة يكشف تفاصيل “سحر” أسرة سعودية ! قاتل والدته في رفحاء «أربعيني» ويعاني مرض نفسي فتاة تتعرض لـ«3» اعتداءات جنسية في ليلة واحدة بلندن أمانة العاصمة المقدسة تطرح وظائف للجنسين مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الأرصاد: رياح مثيرة للغبار والأتربة تضرب «5» مناطق بالمملكة هذا التطبيق قد ينقذ حياتك من الموت كما حدث مع شاب أمريكي ثقافة وفنون أبها تبدأ عروض الأفلام المخصصة للطفل والعائلة ابتداء من الخميس القادم انتر ميلان يفوز على ميلان بثلاثية

أعمال غريبة بالمسكن .. أمن جدة يكشف تفاصيل “سحر” أسرة سعودية !

أعمال غريبة بالمسكن .. أمن جدة يكشف تفاصيل “سحر” أسرة سعودية !
المناطق_جدة

أوقفت دوريات الأمن في جدة عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية بتهمة سحر أفراد عائلة سعودية كانت تعمل لديهم، وذلك عقب تقدم رب الأسرة ببلاغ رسمي لغرفة العمليات الامنية أكد فيه اكتشاف أعمال غريبة بمسكنه يشتبه بكونها أعمال سحر وشعوذة كانت ملصقة بصور لأفراد عائلته بحوزة عاملته المنزلية.

ووفقا لـ”سبق” كانت دوريات الأمن قد باشرت البلاغ فور تلقيه في حي النعيم شمالي جدة، وتحفظت على العاملة الفلبينية و ما بحوزتها من موجودات عبارة عن طلاسم و أعمال يشتبه بأنها شعوذة و سحر تم وضعها داخل “لفات شعر” قد تكون عائدة لسكان المنزل، والذين عثرت على صورهم داخل حقيبة العاملة الشخصية ليتم إثر ذلك ضبطها وإحالتها لجهات الاختصاص بمركز شرطة السلامة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>