قاتل والدته في رفحاء «أربعيني» ويعاني مرض نفسي

ذكرت مصادر أن المواطن الذي أقدم على قتل والدته طعناً في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، يعاني من اعتلالات نفسية منذ عدة أعوام، لافتةً إلى أن الجاني الأربعيني سارع إلى تسليم نفسه إلى الجهات الأمنية عقب ارتكابه الجريمة.

وطالب أهالي المنطقة بضرورة إيجاد حل لانتشار ظاهرة المرضى النفسيين وعدم تركهم في الطرقات والمنازل؛ كون ذلك يزيد من فرص ارتكابهم الجرائم بحسب عكاظ.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى رفحاء المركزي قد استقبل يوم السبت الماضي حالة مواطنة تعرضت إلى الطعن على يد أحد أبنائها، وتوفيت بعد دخولها العناية المركزة بالمستشفى.