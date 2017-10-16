 اليمن: الحوثيون يبتزون المخلوع.. عودة نجلك مقابل السماح بعلاجك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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اليمن: الحوثيون يبتزون المخلوع.. عودة نجلك مقابل السماح بعلاجك

اليمن: الحوثيون يبتزون المخلوع.. عودة نجلك مقابل السماح بعلاجك
المناطق_الرياض

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، أن الحوثيين رهنوا السماح للمخلوع صالح بالمغادرة إلى روسيا أو أي دولة أخرى للعلاج، بعودة نجله أحمد علي صالح، وبقاء نجله الآخر صلاح وابن أخيه طارق تحت الإقامة الجبرية.

وأكدت المصادر أن الوضع الصحي للمخلوع لا يزال غير مستقر، وأن الفريق الطبي أوصى بنقله إلى الخارج لاستكمال العلاج.

وأفادت المصادر، أن رئيس ما يسمى “المجلس الثوري الحوثي” محمد الحوثي أبلغ نجل شقيق المخلوع طارق محمد عبدالله صالح، أنه إذا أراد عمه المغادرة عليه أن يعيد نجله أحمد علي صالح إلى صنعاء، مع بقاء نجله الثاني صلاح ونجل شقيقه طارق تحت الإقامة الجبرية، وذكرت أن هذه الشروط أدت إلى ارتفاع ضغط المخلوع ما ضاعف من مشاكله الصحية.

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