خمسيني يستعيد النطق في برنامجي تدريبي بتقنية الطائف

استعاد احد نزلاء الصحة النفسية في العقد الخامس من عمره النطق والتحدث مع زملائه بعد حضوره لبرنامج تدريبي عن العلاج بالتدريب والذي استضافته الكلية التقنية بالطائف موخرا .

وقال مدير المسوولية الاجتماعية بالكلية عبدالله غرامه الزهراني

ان هناك وثيقة شراكة بين الكلية ومستشفى الصحة النفسية تنص على تدريب النزلاء والعاملين على التخصصات التقنية في القاعات وورش العمل وتفعيل برنامج العلاج بالتدريب حيث اقامت الكلية برنامج التدريب بالعلاج لعدد 18 من نزلاء الصحة النفسية المتماثلين للشفاء استمر لمدة خمس ساعات شمل على محاضرة عن التفكير الايجابي والقدرة على التغيير ودورة عن الابداع بالاضافة الى العديد من الانشطة الرياضية والمسابقات الترفيهيه الهادفة وذلك بحضور عميد الكلية المهندس حمد القاسم ووكلاء الكلية . واشار ان برنامج العلاج بالتدريب لقى تفاعل كبير من المشاركين من النزلاء حيث كان احدهم لا يستطيع الكلام والتحدث بسبب صدمة نفسية حصلت له قبل سنوات وتفاجا الجميع بعد انتهاء البرامج انه اصبح قادرا على النطق والتحدث مع زملائه بعد سنوات من الصمت.