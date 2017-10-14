 طيران الأمن ينقل طاقم طبي لزراعة الأعضاء المتبرع بها في القصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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طيران الأمن ينقل طاقم طبي لزراعة الأعضاء المتبرع بها في القصيم

طيران الأمن ينقل طاقم طبي لزراعة الأعضاء المتبرع بها في القصيم
المناطق_بريدة

نفذت القيادة العامة لطيران الأمن أمس, مهمة نقل أعضاء بشرية متبرع بها مع فريق طبي متخصص بزراعتها في منطقة القصيم .

وتمثلت المهمة في قيام طيران الأمن بنقل طاقم طبي مكون من 13 شخصاً بكامل تجهيزاتهم الطبية من مطار الأمير نايف الى أحد المستشفيات المتخصصة ومن ثم العودة بهم مرة أخرى مع الأعضاء المتبرع بها .
يذكر أن طائرات الأمن مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية التي تضمن بمشيئة الله إنجاز مثل هذه المهام بكل دقة وسرعة مع المحافظة على سلامة الأعضاء المتبرع بها, إذ ينفذ طيران الأمن هذه المهام كجزء من مهامه الإنسانية المتعددة .

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