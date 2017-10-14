أمير القصيم يعقد غداً مؤتمراً صحفياً لتدشين جائزة القصيم للتميز والإبداع

يعقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس جائزة القصيم للتميز والإبداع بديوان أمارة المنطقة غداً الثلاثاء , مؤتمراً صحفياً لتدشين جائزة التميز والإبداع والتي تعني بتشجيع الإبداع الأدبي والفني والعلمي والإنتاج المعرفي والجهد البحثي والمحافظة على البيئة وانمائها وتعزيز قيم الأمن الفكري بالمملكة

وبين الأمين العام للجائزة الدكتور تركي المخلفي أن الجائزة تهدف لتحفيز الأفراد والمؤسسات على إثراء الحركة الثقافية والتنموية والفكرية , مؤكداً بأن الجائزة تشمل ستة فروع رئيسية تتمثل في الخدمة الوطنية والتفوق العلمي والثقافة وتقنية المعلومات والمحافظة على البيئة وإنمائها والمحافظة على الأمن الفكري وتعزيز قيمة , مبيناً بأن الجائزة جائت استجابة لرغبة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عبر إيجاد جهة تعمل على تبني التميز والإبداع من أجل إحداث تنمية ونهضة وطنية شاملة تجسيداً لرؤية المملكة 2030 , والعمل على تقديم أفضل سبل الرعاية والأهتمام بأبناء الوطن , مقدماً شكره لسموه على الجهود المبذولة الكبيرة والمستمرة لخدمة أبناء المنطقة والإهتمام بالمواطنين والتي تنعكس عبر القفزات السريعة والمتلاحقة في إثراء وتطوير الحركة الإدارية والثقافية والإجتماعية بالمنطقة , مشيراً إلى أن الجائزة سوف تمنح سنوياً لعدد من متميزي ومبدعي المنطقة أفراداً ومؤسسات وفق شروط وضوابط ومعايير محددة ومقننه وعبر لجان تحكيم متخصصة لتحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة منها , سائلاً المولى عز وجل أن تكون الجائزة منارة يحتذى بها في سبيل النهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته من خلال التميز والإبداع .