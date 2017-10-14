قائد بالجيش العراقى: الأكراد يوافقون على تسليم جميع منشآت نفط الشمال

أعلن قائد بالجيش العراقى فى تصريح مقتضب، اليوم الاثنين، أن الأكراد وافقوا على تسليم جميع منشآت نفط الشمال وغاز الشمال للقوات العراقية.

وقال مسؤولون نفطيون فى تصريح سابق، اليوم الاثنين، أن القوات العراقية سيطرت على مقر شركة نفط الشمال فى شمال غربى كركوك.

ونجحت القوات العراقية، من الانتشار بمحيط أحد حقول النفط فى كركوك العراقية، وسيطرت قوات جهاز مكافحة الارهاب العراقية بالكامل على أكبر قاعدة عسكرية فى كركوك، اليوم الاثنين، وقال بيان عسكرى أن القوات العراقية انتزعت السيطرة على قاعدة (كى وان) فى كركوك من يد القوات الكردية.