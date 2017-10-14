 وفق أحدث تصنيف للفيفا.. “الأخضر” في المركز 63 بين المنتخبات العالمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وفق أحدث تصنيف للفيفا.. “الأخضر” في المركز 63 بين المنتخبات العالمية

وفق أحدث تصنيف للفيفا.. “الأخضر” في المركز 63 بين المنتخبات العالمية
المناطق - الرياض

احتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز 63 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ “فيفا” للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر أكتوبر 2017.

وحصد الأخضر 576 نقطة، ليتراجع 10 مراكز عن مركزه الذي احتله في تصنيف الشهر الماضي وهو 53 ، كما جاء في المركز السادس بين المنتخبات الآسيوية التي تصدرتها إيران ثم أستراليا تليها اليابان والصين وكوريا الجنوبية.

وتصدرت ألمانيا التصنيف وجاءت البرازيل في المركز الثاني ثم البرتغال في المركز الثالث.

يذكر أن التصنيف للشهر المقبل سيصدر في 23 نوفمبر المقبل

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