رئيس الحرس الملكي يزور مصابي الاعتداء الإرهابي في جدة.. وينقل لهم تحيات وتقدير القيادة

زار معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري أمس، مصابي الحرس الملكي بعد محاولة الاعتداء الإرهابي في جدة.

وكان في استقباله مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء طبيب إبراهيم محمد الناصر ومساعد المدير الطبي ومدير العناية المركزة العميد طبيب حسن معيض الشريف.

ونقل معاليه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وثمنا تضحياتهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والذود عنهم في ميادين الشرف والعزة.

ثم التقى معاليه خلال الزيارة بالمصابين وأسرهم وأطمأن على صحتهم والخدمات الطبية المقدمة لهم.

رافق معالي رئيس الحرس الملكي خلال الزيارة قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية الفريق أحمد صالح الحمدان وعدد من كبار ضباط الحرس الملكي.