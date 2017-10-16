“السديس” يقف على الخدمات التقنية المقدمة لزائري المسجد النبوي

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الشاشات الإلكترونية التي وفرتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمسجد النبوي وساحاته لخدمة وإرشاد المصلين والزائرين.

كما أطلع على الوسائل التقنية الحديثة المتاحة في الشاشات ومنها استقبال الآراء والمقرحات عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالوكالة، إضافة إلى التواصل مع الزائرين بمختلف لغاتهم, وتقديم عبارات توعوية مبسّطة تركّز في مجملها على جوانب توعوية وتثقيفية انطلاقاً من الضوابط الشرعية والمبادئ والقيم الأخلاقية بلغات عدة منها العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والهوسة والفارسية والإندونيسية.