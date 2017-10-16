غرفة الأحساء تُنظّم دورة “طرق الاستثمار في الأجهزة الذكية”

تُطلق غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين التوظيف دورة “طرق الاستثمار في الأجهزة الذكية”، للرجال والنساء، صباحًا أو مساءً، بشكل اختياري للراغبين وذلك ابتداءً من يوم الأحد 16/02/1439هـ الموافق 05/11/2017م، ولمدة 5 أيام بمقر الغرفة الرئيسي.

وتتناول محاور الدورة تمكين المتدربين من الإلمام بالبرمجة وبشكل خاص برمجة التطبيقات مع التعريف بأهم أسرارها، تعريف المتدربين بطرق تطوير وعمل تطبيق للأجهزة الأندرويد والأيفون، تعليم المتدربين كيفية الاستثمار في تطبيقات الجوال، تمكين المتدربين من تعديل بعض التطبيقات الجاهزة، التعرف على لغات البرمجة الأساسية بالإضافة إلى تعريف المتدربين بطريقة فتح حساب المحترف في غوغل وآبل.

وأوضح الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة أن الدورة تواكب الاتجاهات المتنامية في مجال الاستثمار في الأجهزة الذكية وتطبيقاتها المتجددة وهو ما يفتح بابًا واسعًا أمام الشباب والشابات للاستفادة من تطور وابتكار التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية وخدماتها المتنوعة وذلك بفضل ما تشهده من إقبال كبير وفرص عديدة وتنافسية عالية.

وأكد وجود طلب متزايد على برامج التدريب في مجالات بناء وإدارة مشاريع تطوير تطبيقات الأجهزة والهواتف الذكية وهو مؤشر جيد يساعد على رفد السوق المحلي بالمواهب الشابة في هذا المجال، خاصة الباحثين عن عمل، والعاملين لحسابهم الخاص، المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الطلاب والطالبات.

وبيّن النشوان أن الغرفة تنفّذ في خطتها التدريبية لهذا العام العديد من البرامج والدورات التدريبية التقنية والمتخصصة بهدف المساهمة في تأهيل واعداد قوى عاملة مدربة على مهن ووظائف وتخصصات جديدة تحتاجها قطاعات سوق العمل المختلفة بما يخدم كافة القطاعات.

والجدير ذكره أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة البرامج التأهيلية واللقاءات التوظيفية والدورات التدريبية المتنوعة التي تنظمها وتنفذها الغرفة بهدف تنمية وتطوير قدرات الشباب السعودي ورفع تنافسيته بما يدفع سياسات وبرامج وخطط توظيف أبناء وبنات المنطقة بمنشآت القطاعين العام والخاص.