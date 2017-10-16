نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة ماضي الهاجري للتميز

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على بما وصل إليه المجتمع السعودي من وعيٍ وإدراك، جعله يتجه نحو إنشاء جوائز متعددة للتميز والتفوق العلمي، جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتب سموه بديوان الإمارة مساء أمس (الأحد) رئيس مجلس أمناء جائزة ماضي الهاجري للتميز الأستاذ ماضي بن محمد بن راشد القروف الهاجري وأعضاء مجلس أمناء الجائزة

مشيداً سموه بفكرة جائزة ماضي الهاجري للتميز، وما تمثله هذه الجوائز من تحفيز لأبناء المجتمع السعودي لبذل الجهود للتميز وتحقيق المنجزات، منوهاً يحفظه الله بما تقدمه الدولة يحفظها الله لتكريم المتميزين والمبدعين من أبناء هذا الوطن، متمنياً سموه للجائزة ومنسوبيها التوفيق والسداد.

وقدم رئيس مجلس أمناء جائزة ماضي الهاجري للتميز الأستاذ ماضي الهاجري نبذةً عن الجائزة وفروعها، والدعم الذي حظيت به الجائزة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والتطورات التي شهدتها الجائزة.

وأبان رئيس مجلس الأمناء بأن جائزة ماضي الهاجري للتميز تندرج في تحقيق جملة أهداف نبيلة ومقاصد وغايات وطنية كريمة نجدها في المجال الوطني تغوص إلى عمق المشاركة الفاعلة، وتلامس شغف الريادة في هذا المجال عن طريق التخطيط الجيد والاختيار الفعال سواء في تحديدها لمجالات الجائزة أو في نهجها التطبيقي لتحفيز المتميزين و لم تكتف الجائزة بالتقديم في مجال واحد فحسب بل إنها انتقلت بفئاتها إلى حيث المواطن يحتاجها وحيث تواكب تطلعات الدولة الكريمة و تساند جهودها للارتقاء بالوطن والمواطن .