 نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة ماضي الهاجري للتميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة ماضي الهاجري للتميز غرفة الأحساء تُنظّم دورة “طرق الاستثمار في الأجهزة الذكية” “هدف”:5847 منشأة اشتركت في برنامج دعم نمو توطين المنشآت خلال يومين من إطلاقه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يفتتح ملتقى ” نحو تفعيل إدارات السلامة بالجهات الحكومية” غداً الأمير أحمد بن فهد يؤكد على ما يحظى به القطاع غير الربحي في المملكة من دعمٍ واهتمام “العمل”: تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية.. السبت المقبل المجلس البلدي بأمانة منطقة تبوك يعقد اجتماعه الـ 24 أمير الكويت يصل إلى الرياض في زيارة أخوية إثر خلافٍ شخصي كان بينهما .. ضبط المتهم بحادثة اطلاق النار على موظف التجارة بالقصيم بلدية محافظة الخفجي : لجنة لإحصاء المواقع الإستثماريه المستأجرة والمتعثرين عن السداد ضبط 136 مخالف واتلاف 236 معسل بالخبر نظام الحمدين يشن حرباً للإساءة للتحالف العربي بالاستعانة بشركات غربية

نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة ماضي الهاجري للتميز

نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة ماضي الهاجري للتميز
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على بما وصل إليه المجتمع السعودي من وعيٍ وإدراك، جعله يتجه نحو إنشاء جوائز متعددة للتميز والتفوق العلمي، جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتب سموه بديوان الإمارة مساء أمس (الأحد) رئيس مجلس أمناء جائزة ماضي الهاجري للتميز الأستاذ ماضي بن محمد بن راشد القروف الهاجري وأعضاء مجلس أمناء الجائزة

مشيداً سموه بفكرة جائزة ماضي الهاجري للتميز، وما تمثله هذه الجوائز من تحفيز لأبناء المجتمع السعودي لبذل الجهود للتميز وتحقيق المنجزات، منوهاً يحفظه الله بما تقدمه الدولة يحفظها الله لتكريم المتميزين والمبدعين من أبناء هذا الوطن، متمنياً سموه للجائزة ومنسوبيها التوفيق والسداد.

وقدم رئيس مجلس أمناء جائزة ماضي الهاجري للتميز الأستاذ ماضي الهاجري نبذةً عن الجائزة وفروعها، والدعم الذي حظيت به الجائزة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والتطورات التي شهدتها الجائزة.

وأبان رئيس مجلس الأمناء بأن جائزة ماضي الهاجري للتميز تندرج في تحقيق جملة أهداف  نبيلة ومقاصد وغايات وطنية كريمة نجدها في المجال الوطني تغوص إلى عمق المشاركة الفاعلة، وتلامس شغف الريادة في هذا المجال عن طريق التخطيط الجيد والاختيار الفعال سواء في تحديدها لمجالات الجائزة أو في نهجها التطبيقي لتحفيز المتميزين و لم تكتف الجائزة بالتقديم في مجال واحد فحسب بل إنها انتقلت بفئاتها إلى حيث المواطن يحتاجها وحيث تواكب تطلعات الدولة الكريمة و تساند جهودها للارتقاء بالوطن والمواطن .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>