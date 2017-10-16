نائب أمير الشرقية لمسؤولي “خيرية الجبيل”: احرصوا على تطوير قدرات المستفيدين وتأهيلهم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية تنمية وتطوير قدرات المستفيدين وتأهيلهم ليتحولوا من متطلعين للإعانة، إلى مانحين لها، جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس (الأحد) رئيس مجلس إدارة جمعية الجبيل الخيرية الأستاذ أحمد الخنيني وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه على جهود ومنجزات خيرية الجبيل للعام المنصرم، منوهاً سموه بما تحظى به الجمعيات الخيرية من دعمٍ واهتمامٍ من القيادة الرشيدة –أيدها الله-، مشيداً يحفظه الله بما تقدمه الجمعية من برامج تطويرية وإعانات، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية توسيع خدمات الجمعية، وأن تعمل الجمعية على تطوير برامجها لتكون موافقةً للمعايير التنموية، ومؤكداً سموه على استقطاب وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في الجمعية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، متمنياً سموه للجمعية ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالجبيل الأستاذ أحمد الخنيني، باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما يقدمناه للجمعية من دعمٍ واهتمامٍ ورعاية، ساهمت ولله الحمد في تطوير العمل في الجمعية، ورفع الخنيني الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، وسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس المنطقة، على الأمر الكريم بافتتاح فروع للضمان الاجتماعي في عددٍ من محافظات المنطقة الشرقية، وشمول محافظة الجبيل بهذا التوجيه الكريم، واستضافة الجمعية الخيرية بالجبيل للمقر، الأمر الذي سهل على مستفيدي الضمان تسجيل حالاتهم لدى وكالة الضمان الاجتماعي.

وقدم الخنيني باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات، مشيراً أن توجيهات سموه الكريم هي محل اهتمام أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية.