تحت رعاية سمو ولي العهد.. جامعة الملك سعود ووزارة الدفاع تنظمان المؤتمر العالمي الثاني لحلول القيادة والسيطرة غداً في الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تنظم جامعة الملك سعود بالتعاون مع وزارة الدفاع غداً في الرياض ، المؤتمر الثاني لحلول القيادة والسيطرة لمدة ثلاثة أيام، بعنوان “التحالف ضد الإرهاب.. الاستراتيجيات والقدرات”.

وأعرب معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على هذه الرعاية الكريمة في ظل ما تجده الجامعة من سموه من دعم ومؤازرة في مختلف المجالات ، مؤكداً أن الجامعة أكملت استعداداتها لتنظيم المؤتمر الذي سيحظى بمشاركة عدد كبير من أصحاب المعالي، والمختصين في شؤون الدفاع ، وحضور أكثر من 700 متخصص في مجال أنظمة القيادة والسيطرة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي في خطوة تسعى من خلالها الجامعة إلى استقصاء أهم وآخر المستجدات في مجال تقنية وحلول أنظمة القيادة عبر جمع أقطاب المعرفة الثلاثية : البحث والصناعة والمجتمع.

بدوره أفاد رئيس اللجنة المنظّمة للمؤتمر الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي أنّ المؤتمر يستقطب كوكبة من المتحدثين البارزين في مجال أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني ، على الصعيدين المحلي والعالمي ، مشيراً إلى أن المؤتمر سيبدأ بجلسة افتتاحية يتحدث خلالها معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلّحة السعودية الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ، ومعالي وزير الاتصالات عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، يلي ذلك برنامج عمل يمتد ليومين يتخللهما جلسات نقاش متخصصة تتركز حول أهمية تعزيز التحالفات الدولية ، وتحقيق التكامل على مستوى أنظمة القيادة والسيطرة الخاصة بالقوّات المسلّحة ، ورفدها بقدرات استباقية للرصد والتصدي للعمليات الإرهابية بمختلف أشكالها ومواقعها.

ولفت الغامدي النظر إلى أنه سيشارك في المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين والمحليين، أبرزهم أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة جورج مايسون ، ومدير مركز التميز في القيادة والتحكم والاتصالات والحوسبة والاستخبارات والأمن السيبراني الدكتور مارك بولن ، وكبير مستشاري رئيس مجلس الأمن السيبراني الوطني في مملكة أسبانيا الدكتور أنيبال فيلالبا ، وسفير المملكة المتحدة للأمن السيبراني كونراد برنس ، ورئيس مركز “يورو دفنتر” في ألمانيا الكولونيل المتقاعد رالف تثيل.

ويشارك من المملكة المستشار لمركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة بجامعة الملك سعود، وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر اللواء الطيار المتقاعد سعيد الحزنوي، ومدير مركز التميز لأمن المعلومات في جامعة الملك سعود وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور جلال المهتدي.

وبين الغامدي أنه يبرز محور نقل التقنية وتوطين الخبرات، كأحد المحاور الرئيسية ضمن جلسات المؤتمر، ويأتي ذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، التي أعطت ملف توطين الخبرات التقنية والعسكرية أولوية مطلقة ، وهذا ما دفع بالعديد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة القيادة والسيطرة والدفاع للمشاركة في المؤتمر.

ومن المقرر أن يسهم المؤتمر في تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات الأمنية والدفاعية والمدنية ذات الصلة ، مع مراكز الأبحاث والخبراء في أنظمة القيادة والسيطرة، بهدف الانتقال نحو جيل جديد أكثر أمنًا من أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني.

ويعد المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة ، أحد المبادرات المشتركة بين وزارة الدفاع وجامعة الملك سعود ، حيث تتولى الجامعة تقديم البحوث وتنظيم الفعاليات، وتطوير المنتجات الابتكارية ، دعما لتوجهات الوزارة في الانتقال إلى مرحلة جديدة في تطوير أنظمتها في مجال أنظمة القيادة والسيطرة المتقدمة.