بلدية الجبيل تعرض دراسة تطوير قريى الفريع

قامت بلدية محافظة الجبيل بعرض دراسة تطوير رؤية لقرية صيادين في منطقة الفريع بحضور محافظ محافظة الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر وعدد من مسئولي الدوائر الحكومية و مدراء الإدارات المعنية بضبط التنمية وتخصيص المخطط الإرشادي بمحافظة الجبيل وقد تم استعراض أهم مقومات مدينة الجبيل البلد للمرحلة الأولى والثانية ومدى انعكاس ذلك على التنمية الصناعية والاقتصادية لمناطق الترفية والصيد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير حرص على الاهتمام بقرية الفريع ودعم تطويرها نحو الحد من ظاهرة النمو العشوائي بالقرى ومعالجة عوائق التنمية وتطوير البيئة العمرانية والمحافظة عليها وتمشياً مع سياسات وخطط التنمية العمرانية الشاملة

وأضاف الدويش أن البلدية بإعداد دراسات تفصيلية للمنطقة والمحيطة بهاء والتابعة لمحافظة الجبيل وهي ( منطقة الفريع ) .

وقد وجه محافظ الجبيل في الاستمرار في الدراسة والأخذ في الاعتبار أهم نقاط القوة والضعف لمنطقة الدراسة حتى يتم إيجاد منظومة صيد مرسى للهواة وأن تكون المنطقة مقصد سياحي مرتبط بتوجيهات الدولة وتعكس تراث المنطقة حيث أن هذه المرحلة الأولى للدراسة والتي سوف تستكمل على مستوى التخطيط على معايير عمرانية عالية لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية .

وأضاف رئيس البلدية أن الدراسة تهدف لإعادة تأهيل القرية عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياحيا والمحافظة عليها لتعكس الهوية الحضارية للمحافظة والمنطقة وتحويلها بمحيطها البيئي لمنطقة جذب محلي وإقليمي وتقديمها كنموذج لتأهيل المواقع السياحية ولتشجيع الاستثمار فيها بإعادة تأهيلها بما يعود بالمنفعة العامة وجعلها جاذبة للسكان والسياحة.