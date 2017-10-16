مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الذي وقع بداخل مسجد في جمهورية إفريقيا الوسطى

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبى في جمهورية إفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية إفريقيا الوسطى حكومةً وشعباً.