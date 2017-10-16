 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الذي وقع بداخل مسجد في جمهورية إفريقيا الوسطى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الذي وقع بداخل مسجد في جمهورية إفريقيا الوسطى

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين بأشد العبارات الهجوم الذي وقع بداخل مسجد في جمهورية إفريقيا الوسطى
واس - الرياض

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبى في جمهورية إفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.
وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية إفريقيا الوسطى حكومةً وشعباً.

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