 كلية الصيدلة تطلق حملة توعوية للوقاية من مرض سرطان الثدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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كلية الصيدلة تطلق حملة توعوية للوقاية من مرض سرطان الثدي

كلية الصيدلة تطلق حملة توعوية للوقاية من مرض سرطان الثدي
المناطق - بريدة

أطلقت كلية الصيدلة بجامعة القصيم، بالتعاون مع جمعية طهور الخيرية و *مستشفى الامل والصحة النفسية* حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والتوعية بسرطان الثدي في مبنى عنيزة مول، بمحافظة عنيزة، واحتوت الحملة على قسمين أحدهما للصحة النفسية، والأخر للتوعية بسرطان الثدي، وقد شارك في تقديم الخدمات الطبية والتوعوية للزوار، 18 طالب وطالبة، حيث قاموا بقياس الضغط والسكر للضيوف، الذين بلغ عددهم أكثر من 200 زائر وزائرة، كما أجابوا على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول معايير وضوابط الحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر المقبل وكيل الكلية على ضرورة تفعيل المناسبات العالمية المخصصة للتوعية بأمراض معينة، واستثمار هذه المناسبات في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، والتعريف بأسباب الوقاية من هذه الأمراض، وطرق العلاج في حال الإصابة بها، مشيراً إلى أن كليات جامعة القصيم تقدم العديد من الخدمات الصحية والتوعوية والثقافية، لأهالي المنطقة استشعاراً منها لدورها المجتمعي أكبر مؤسسة علمية وأكاديمية في المنطقة.

وأوضح “المقبل” أن أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات بكلية الصيدلة يبادرون دوماً بالمشاركة في الفعاليات الخدمية والتوعوية والصحية لأبناء المملكة، مشيراً إلى الحملة الكبرى التي نفذتها كلية الصيدلة الصيف الماضي في مناطق عدة بالمملكة تحت شعار “بالصحة نهتم لتهتم”، والتي لاقت القبول والاستحسان في المناطق التي ذهبت إليها، وحققت العديد من الأهداف الصحية والتوعوية لأعداد كبيرة من الزائرين والزائرات لمقرات الحملة.

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