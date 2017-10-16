بلدي بيشة يناقش المشاريع المتعثرة ومواقع الدواجن

ناقش المجلس البلدي بمحافظة بيشة أمس الأحد في جلسته الـ 22 برئاسة رئيس المجلس ناصر عبدالله الجهمي عدد من المشاريع المتعثرة واتخذ حيالها عدد من القرارات التي تساهم في الإنجاز، ثم انتقل النقاش للمحور الثاني والمتعلق بمواقع مشاريع الدواجن، وأوصى المجلس بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية في المحافظة لمناقشة هذا الموضوع، والاستفادة من تجربة منطقة الجوف”.

وأكد رئيس المجلس “ناصر الجهمي” بأن المجلس داعم للمشاريع التي تحقق الأمن الغذائي لكنه يبدي استغرابه من عدد المشاريع الكبير والتي يرى أنها تفوق حاجة المحافظة، ويطالب بإعطاء صحة المواطن الأولوية القصوى نتيجة لما تسببه مخلفات تلك المشاريع من أضرار على الصحة العامة، مع مراعاة التمدد العمراني للمحافظة خلال الخمس عشرة سنة القادمة باتجاه ( طريق الرين – طريق الخميس – طريق العلاية – طريق رنية – طريق الجعبة – طريق تثليث ) بما يتوافق مع رؤية 2030، بعد ذلك استعرض المجلس أعمال عدد من لجان المجلس وأوصى بعقد جلسة خاصة لمناقشة تقارير اللجان بحضور رؤساء أقسام البلدية المتعلقة مع لجان المجلس.

وكان المجلس قد التقى بعدد من المواطنين من قرية الديلمي واستمع لمطالباتهم واتخذ عدد من القرارات التي تساعد في تنفيذ طلباتهم.