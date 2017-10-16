 استمرار مناورات التمرين البحري السعودي البحريني المختلط ” الجسر 18 “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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استمرار مناورات التمرين البحري السعودي البحريني المختلط ” الجسر 18 “

استمرار مناورات التمرين البحري السعودي البحريني المختلط ” الجسر 18 “
واس - الرياض

تستمر مناورات التمرين البحري السعودي البحريني المختلط “الجسر 18 ” الذي بدأ منذ عدة أيام في مياه الخليج العربي ، ويهدف التمرين إلى رفع مستوى التكامل وتوحيد مجالات التعاون البحري العسكري وتعزيز القدرات بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الملكية البحرينية .
وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن فرحان غنيم الرشيدي أن القوات البحرية الملكية السعودية ممثلة بالأسطول الشرقي مع سلاح البحرية الملكي البحريني التمرين البحري الثنائي المختلط ( جسر 18 ) تنفذ هذا التمرين الذي يأتي ضمن إطار تعزيز التعاون ورفع الجاهزية القتالية وتوحيد المفاهيم التكتيكية وتبادل الخبرات بين البلدين ويتضمن تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة التي تحاكي الواقع والأحداث التي تمر فيها المنطقة، والتدريب على استخدام أحدث الأنظمة القتالية في مختلف المجالات البحرية على عدة مراحل باشراف ومتابعة من قائد الاسطول الشرقي اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي ( قائد التمرين ) .
وبين العميد الرشيدي أن المرحلة الأولى تم فيها تنفيذ جميع أحداث التمرين بطريقة احترافية ولله الحمد وتشتمل على تمارين مراكز العمليات والتدريبات النظرية والعملية كما تبدأ المرحلة الثانية من التمرين وهي من أهم المراحل حيث يتم فيها الرماية بالذخيرة الحية من قبل السفن القتالية والمشاة البحرية والقوات الخاصة ومشاركة الطيران العمودي في مراحل التمرين وذلك لرفع مستوى القدرة القتالية في مجال العمليات البحرية ، وتطبيق سيناريو إدارة المعركة البحرية والتي تحاكي واقع الأحداث المعاصرة على مواجهة التهديدات المحتمله بالمنطقة .
من جانبه أوضح قائد التمرين في سلاح البحرية الملكية البحرينية المشاركة في مناورات جسر 18 العقيد الركن البحري عادل حسن محمد أن التمرين المشترك بين القوات البحرية الملكية البحرينية وشقيقتنا القوات البحرية السعودية يأتي لرفع مستوى القدرة القتالية والأداء الاحترافي في جميع أنواع العمليات البحرية مثل تدريبات حصر العطب والتعرف على المشبهات وتطبيق سيناريو الحرب واقتحام المناطق المبنية والرماية وتوحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة وتعزيز إجراءات إدارة المعركة البحرية، كذلك تسهم هذه التدريبات بالسيطرة والتفتيش في حماية المياه الإقليمية وصد أي عدوان.
وبين أهمية هذا التمرين لأنه يجسد روح الأخوة والتعاون الأمني والعسكري البناء بين البلدين لرفع الكفاءة والحس الأمني والقتالي لدى القوتين الشقيقتين في ضوء ما تمتلكه البحرية الملكية في الدولتين من كوادر ومعدات متطورة وما تحتاج إليه من تبادل الخبرات من ناحية التدريب والإتقان القتالي والتقني والمعلوماتي .

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