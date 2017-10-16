نائب أمير الشرقية يفتتح ملتقى “نرعاك” في الخبر تحت شعار “أسرة مترابطة .. مجتمع آمن”

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية مساء أمس ” الأحد ” ملتقى “نرعاك” الذي نظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “ساتك” التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ، تحت شعار ” أسرة مترابطة .. مجتمع آمن “، وذلك بحضور عدد من مسئولي الجهات الحكومية والخيرية ووجهاء المجتمع ، حيث تجول سموه عند تشريفه الملتقى على أركان الجهات المشاركة في معرض ” الأمن في عيوننا ” الذي شاركه به 13 جهة حكومية وخيرية.

وقال معالي الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران في كلته خلال حفل الافتتاح ” بداية أعرب عن بالغ اعتزازي لحرص سموكم الكريم على رعاية ملتقانا نرعاك وتفضلكم بافتتاح النسخة الخامسة من الملتقى الذي يمثل أحد برامج مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية الداعمة لخدمة المجتمع ، كما أود التأكيد أن هذه الرعاية الكريمة هي تقدير لدور المركز الثقافي وتعزيز لرسالة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في خدمة الوطن والمواطن كما تمنح هذه الرعاية الكريمة ملتقى نرعاك قوة دافعة تساعد على تحقيق أهدافه كوجهه ثقافية لأفراد الاسرة حيث يلتقي الأباء والأمهات والأبناء بنخبة من المختصين في مجال الأسرة والتربية يستزيدون من خبراتهم وتجاربهم تحت مظلة هذا الملتقى بأحدث المهارات المكتملة لعلاقة مثلى بين أفراد الأسرة .

وأضاف ” أن هذه الملتقى يهدف بالدرجة الأولى إلى تعميق التواصل بين أفراد الأسرة وتعزيز مستوى الاستقرار داخلها كما أننا ننطلق من خلال تنظيم هذا الملتقى من إيمان عميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع وبصلاحها يزداد المجتمع استقرارا وتماسكا ويواصل نموذجه المكتمل للتنمية الذي يستند لقيم انسانية وحضارية تزيد تطوره وازدهاره وتحافظ على خصوصيته وتفرده ، حيث حظي الملتقى في نسخه الأربع السابقة باقبال كبير من المواطنين وشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم الاجتماعية ومثل مناسبة مهمة لتبادل المعلومات والآراء والخبرات ، ووفر الأجواء المؤتية للوقوف على آخر المستجات التي تؤسس لمفاهيم متعددة مرتبطة بأمن المجتمع وحمايته وتقديم رسالة مجتمعية مواجهه لكل الأسر مفادها أنه كلما زاد احتواء الأبناء ورعايتهم وارتفع مستوى الاستقرار كلما صعب على أعداء الوطن من أصحاب السلوك المعوج الذي يرفضه الضمير الحي وتعافه الفطره السليمة .

وقال ” بهذه المناسبة أرفع أسمى ايات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر للمركز والجامعة كما أكرر شكري لكم ياصاحب السمو على تفضلكم بافتتاح الملتقى والشكر كذلك لشركة سبكيم على رعايتهم ودعمهم للملتقى وعلى رأسهم المهندس أحمد العوهلي .

وأوضح الأستاذ عبدالعزيز قاسم في كلمة عن ملتقى “نرعاك” أن بلادنا نعيش اليوم نهضة تنموية كبرى مع مليك الحزم سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله”، ورُسمت لنا رؤيةٌ واعدة يقودها أمير شاب، صاحبُ عزيمة وإرادة وتخطيط، وهو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهدنا “حفظه الله” ، مبينا أن ملتقى نرعاك الخامس في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” ، يهدفُ إلى خدمة وتوعية المجتمع بمبادئ العلوم، من خلال عرضها بأسلوب تفاعلي شيق، يعتمدُ على التعليم بالترفية بالتجربة والمشاهدة، وذلك من خلال برامجَ وفعالياتٍ منوعة في خدمة وتوعية المجتمع، تتواكبُ مع رؤية 2030 ، وتهتم بالأسرة ودورها، وبالجيل الجديد وما يقدمون لوطنهم ، وأضاف ولأن الرؤيةَ الأمل تعتمدُ على الشباب، أحبّ القائمون على الملتقى إقامة براامج للشباب والفتيات، لاستشراف رأيهم، ومعرفة أدوارهم ، فالرؤية تقوم عليهم، وهؤلاء نتاج الأسرة في تكوينهم وتربيتهم.

وأشار قاسم إلى أن الملتقى يهدفُ لبحث دور الأسرة في تحقيق وتعزيز الأمن الفكري للمجتمع، وكيفية القيام بالتغيير الحقيقي في أسلوب حياة الافراد، ونحن نعيش مخاضا مجتمعيا طبيعيا، وسنرى من خلال رؤية 2030 سعودية شابة وحديثة، منخرطة في صميم الحداثة العالمية، ومزاحمة في الحضارة البشرية إن شاء الله ، مبينا أن الملتقى يهدفُ لزيادة رضى الفرد عن نفسه وتحسين علاقته بمن حوله، وهو ما سنبحثه من خلال المحاضرات وورش العمل ، ونبحث ايضاً عن كيفية مساهمة الشباب في ترسيخ فكرة حب الوطن في المجتمع، وكيف لهم أن ينتصروا لقضايا الوطن ويتصدوا لحملات التشويه في وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف لهذا الجيل من فتياتنا وشبابنا أن يقوموا بدورهم في مساعدة بلادهم في ترسيخ فكر الاعتدال والوسطية ومحاربة الغلو والتطرف.

وأكد قاسم أن الملتقى يهتمُ بالأسرة كأساس تنمية، والشباب كعامل نهضة، وسنعزز الكيفية التي نستطيع فيها اشاعة ثقافة العمل، وتبديد وهم أن الشباب السعودي لا يعمل إلا في وظائف رفيعة فقط ، حيث هذه بعض المحاور التي سنستمع فيها لاجابات شبابنا وأدوارهم في بناء وصياغة سعودية رائدة شابة .

وفي الختام كرم سمو نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان كافة الجهات المشاركة في ملتقى نرعاك ، ويستمر الملتقى الهادف لتعزيز وحماية أمن الفرد والمجتمع بمجالات حياتية متنوعة لمدة أربعة أيام تحت شعار ” أسرة مترابطة .. مجتمع آمن ” بمشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف مناطق المملكة متضمنا العديد من المحاضرات وورش العمل إضافة لمعرض وأنشطة مصاحبه للفعاليات .