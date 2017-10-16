 أمير الباحة يتسلم تقريرين منفصلين عن أعمال لجنة الامارة لمتابعة المشاريع بالمنطقة وبرنامج ” متابع “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يتسلم تقريرين منفصلين عن أعمال لجنة الامارة لمتابعة المشاريع بالمنطقة وبرنامج ” متابع “

أمير الباحة يتسلم تقريرين منفصلين عن أعمال لجنة الامارة لمتابعة المشاريع بالمنطقة وبرنامج ” متابع “
المناطق - الباحة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز  أمير منطقة الباحة تقريرين منفصلين عن أعمال لجنة الأمارة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة ، وعن البرنامج الالكتروني ( متابع).
جاء ذلك خلال اجتماع سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، بوكيل إمارة المنطقة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، ورئيس  اللجنة المهندس جديع بن حزام القحطاني وأعضاء اللجنة التي تضم  عدد من المهندسين السعوديين.
وأطلع الدكتور الشمري سموه عَلَى ما تضمنه التقريران من منجزات جاءت وفق توجيهات سموه الكريم لتطوير وتحسين مستوى الاداء والانجاز والمتابعة لمشاريع المنطقة والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم من أجل تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة -وفقها الله – للارتقاء بالمنطقة في المجالات الاجتماعية والسياحية والاقتصادية والخدمية  والصحية والعمل على متابعة كافة المشاريع بالمنطقة  ، مشيراً إلى أنه تم رصد جميع المعوقات والاسباب التي أدت إلى تعثر او تأخر تلك المشاريع الحيوية , ووضع الحلول المناسبة والمباشرة لها ، والتنسيق مع الادارات المختصة والعمل على إعداد برنامج زمني للمشاريع المتأخرة لأنهائها والتواصل في ذلك مع الجهات المنفذة والمقاول وفق العقد المبرم , بالإضافة إلى إعداد تقرير دوري لكافة مشاريع المنطقة الجاري تنفيذها وما هو تحت إجراءات الترسية وايضاح الحالة الراهنة لكل مشروع والرفع بذلك لجلس المنطقة .
وبين الدكتور الشمري أنه استكمالا للمتابعة الميدانية من قبل اللجنة فقد تم استحداث برنامج (متابع) لمتابعة المشاريع يقوم بتسجيل كافة بيانات  المحافظات والمراكز التابعة لها ومدى احتياجها للخدمات والمشاريع والتعامل معها الكترونياً  , مشيراً إلى أن البرنامج يتميز بتخزين واستعراض بيانات المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها مع ربط الادارات الخدمية بالمنطقة مع برنامج( متابع) لكي يتم الرصد والمتابعة عن طريق الفريق الميداني والالكتروني.
ونوه سمو أمير الباحة بالجهود التي بذلتها اللجنة في سبيل متابعة تنفيذ المشروعات القائمة بالمنطقة وسرعة إنجازها في أوقاتها المحددة ووفق المواصفات المطلوبة ليستفيد منها الوطن والمواطن ، موجهاً سموه أعضاء اللجنة بالعمل على تكثيف الجهود والمتابعة والرصد للمشاريع والخدمات بالمنطقة والتنسيق مع الادارات الخدمية الاخرى المعنية بذلك لمعالجة المعوقات التي قد تعترض تنفيذ تلك المشاريع والرفع بها أولاً بأول ليتم معالجتها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات حول المشروعات الجارية تنفيذها بالمنطقة وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز ، كما تم بحث سبل حل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ بعض المشاريع .
حضر الاجتماع مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي

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