 الخميس القادم ‏مناقشة أول رسالة ماجستير بجامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الخميس القادم ‏مناقشة أول رسالة ماجستير بجامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز

الخميس القادم ‏مناقشة أول رسالة ماجستير بجامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز
المناطق - الخرج

تناقش يوم الخميس القادم الموافق 29/1/1439هـ الساعة التاسعة صباحًا أول رسالة ماجستير في الإدارة والتخطيط التربوي قسم العلوم التربوية – كلية التربية، جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز  والمقدمة من الطالبة خلود محمد مفرح آل ماطر عسيري، بعنوان: واقع حوكمة جامعة الأمير سطّام بن عبد العزيز في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030من وجهة نظر القيادات الإدارية والأكاديمية.

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من:

الأستاذ الدكتور مبارك بن فهيد القحطاني مشرفًا ومقررًا

والأستاذ الدكتور تركي بن كديميس العتيبي مناقشًا خارجيًّا.

والدكتورة أريج بنت محمد التويجري عضوًا.

المكان بالنسبة للرجال: مسرح المدينة الجامعية مبنى (6)

وبالنسبة للنساء: مسرح مبنى العمادات المساندة، مبنى الهداية

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