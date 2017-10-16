الإشراف الاجتماعي بالرياض يدعم الجانب المعنوي والمهاري لـ”115″ مستفيدة

عقد مكتب الاشراف الاجتماعي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مذكرة تعاون وشراكة لمدة ثلاثة سنوات مع مؤسسة وقف القدوة بهدف اطلاق ثلاث مبادرات اجتماعية لـ 115 مستفيدة من المشمولات بالرعاية في دور الايواء وبعض المستقلات خارجها .

تشتمل المبادرة الاولى “رداً للجميل ” على تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية وهي بين قلبين ومجالسنا ومهنتي بيدي لـ٦٠ مسنة من دار الرعاية الاجتماعية.

فيما تشتمل المبادرة الثانية “واحة الهدى “التي تستهدف ٢٥ فتاة من يتيمات الدور الايوائية بعمر ١١ سنة فمافوق على اربعة برامج تدريبية وهي “ابني فكراً ،واحة ابداعاتي ،واحة همسة الى المجتمع ، واحة القرآن”.

كما تستهدف المبادرة الثالثة “صديقة الأسرة” ٣٠ فتاة من اليتيمات المتزوجات والمستقلات خارج الدور حيث يتم التواصل معهن بشكل دوري او حسب الحاجة .

وقد اوضحت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للإشراف الاجتماعي نوال العلاوي ان هذه المبادرات تهدف الى دعم الجانب المعنوي والعاطفي والمهاري للمستهدفات بالرعاية في الدور الايوائية من خلال غرس القيم الحميدة في نفوسهن واكسابهن الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات لبناء شخصياتهن بشكل متوازن ومساعدتهن على التعايش مع الواقع بشكل ايجابي .