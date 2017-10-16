رسميا.. الإيطالي زاكيروني مدربا للمنتخب الإماراتي

أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم تعاقده مع المدرب الإيطالي البيرتو زاكيروني لقيادة الدفة الفنية في المنتخب الأول لكرة القدم.

ولم يعلن الاتحاد الإماراتي عن أي تفاصيل للعقد، إلا أن مصادر إعلامية إماراتية أشارت إلى أن زاكيروني سيرتبط بعقد حتى فبراير 2019.

وسيتم تقديم المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي في مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء.