 رسميا.. الإيطالي زاكيروني مدربا للمنتخب الإماراتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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رسميا.. الإيطالي زاكيروني مدربا للمنتخب الإماراتي

رسميا.. الإيطالي زاكيروني مدربا للمنتخب الإماراتي
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم تعاقده مع المدرب الإيطالي البيرتو زاكيروني لقيادة الدفة الفنية في المنتخب الأول لكرة القدم.
ولم يعلن الاتحاد الإماراتي عن أي تفاصيل للعقد، إلا أن مصادر إعلامية إماراتية أشارت إلى أن زاكيروني سيرتبط بعقد حتى فبراير 2019.
وسيتم تقديم المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي في مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء.

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