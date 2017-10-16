ابتداءً من 1 يناير.. فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية 2018

أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018 أن الرسوم الفصلية في المدارس الأهلية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ .. وذلك حسبما ذكر اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018 أن الرسوم الفصلية في المدارس الأهلية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ .. وذلك حسبما ذكر اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
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