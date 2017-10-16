ابتداءً من 1 يناير.. فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية 2018

أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018 أن الرسوم الفصلية في المدارس الأهلية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ .. وذلك حسبما ذكر اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.