 ابتداءً من 1 يناير.. فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ابتداءً من 1 يناير.. فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية 2018

ابتداءً من 1 يناير.. فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية 2018
المناطق - الرياض

أعلن الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018 أن الرسوم الفصلية في المدارس الأهلية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ .. وذلك حسبما ذكر اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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