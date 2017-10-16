قائد القوات المشتركة يستقبل قائد الجيش الباكستاني

استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل ، اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، والوفد المرافق له، بحضور السفير والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري.

وأقام سموه عقب الاجتماع حفل غداء تكريماً للضيف والوفد المرافق له، تبعه تبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور الجماعية.

حضر الاجتماع نائب قائد القوات المشتركة وأركانات القيادة المشتركة لعمليات إعادة الأمل.