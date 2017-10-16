 عصابة مكالمات “ربحت مبلغ 200 ألف ريال” في قبضة شرطة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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عصابة مكالمات “ربحت مبلغ 200 ألف ريال” في قبضة شرطة الشرقية

عصابة مكالمات “ربحت مبلغ 200 ألف ريال” في قبضة شرطة الشرقية
المناطق - الدمام

‎صرح الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بأنه من خلال رصد عدد من البلاغات لتعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال بالمنطقة الشرقية وعدد من المناطق الأخرى تتم من خلال الاتصال بالضحايا هاتفيا وايهامهم بالفوز بجائزة مالية كبيرة في مقابل قيامهم بإجراءات وحوالات مالية للحصول عليها ، واستدراج الضحايا والتغرير بهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد الحصول على معلومات بنكية تخصهم او إجراء الحوالات او عبر شراء بطاقات الاتصال الهاتفي المسبقة الدفع بمبالغ مالية كبيرة .

‎فقد أسفرت ولله الحمد المتابعة الأمنية لهذه الجرائم عن ضبط المتهمين المتورطين في ارتكاب عدد منها وذلك بعد إجراءات بحثية وميدانية قامت بها شرطة مدينة الدمام قادت لتحديد هوية الجناة في تلك القضايا ومكان إقامتهم وتواجدهم والقبض عليهم وعددهم  ٢٦ وافدا من جنسية آسيوية ، وتم إيقافهم لاستيفاء إجراءات جمع الاستدلال اللازمة للقضايا التي تبين إقدامهم على ارتكابها والتحقق من تورطهم في الدعاوى والبلاغات المماثلة تمهيداً لإحالتهم وأوراق القضايا لفرع النيابة العامة بالدمام .

‎وشرطه المنطقة الشرقية اذ تعلن ذلك لتشدد على أهمية عدم الانصياع لمثل تلك المكالمات وضرورة الإبلاغ عنها وتجنب الوقوع في شراك القائمين عليها ، كما تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، كائنا من كان ، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .

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