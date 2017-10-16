أمانة الاحساء تُطلق مشروع ” الشاشات الذكية ” للسلامة المرورية

دشن أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم مشروع ” الشاشات الذكية ” الارشادية والتي ترتبط الكترونياً بغرفة تحكم رئيسية في مقر الأمانة عبر نظام اتصال ” كاميرات مراقبة ” تنقل الصورة مباشرةً من المواقع المُثبته بها تلك الشاشات والتي تتضمن عناصر تنبيهية وارشادية عدة لعابري الطرق مثل ” لوحات تحديد سرعة المركبات والاشارات الالكترونية ، الحالة المرورية الآنية للطريق ، رادارات تحديد زمن الرحلة من نقطة الى أخرى ، تحديد احجام وأنواع المركبات العابرة للطريق “.

وأوضح أمين الاحساء المهندس عادل الملحم ان تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن اطار التوصيات التنفيذية والدراسات الميدانية للجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ، والتي تسعى الى تبني سلوك السلامة على الطريق بوضع كافة الخطط والبرامج التثقيفية والتوعوية واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من الحوادث ومنع آثارها السلبية، وضمان سلامة الإنسان وممتلكاته والحفاظ على مقومات الوطن البشرية والإقتصادية ، مضيفاً .. كماان لدعم وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ دور في تنيمة الخدمات البلدية ، مشيراً الى انه تم تغطية كافة تقاطعات طريق الظهران وطريق الملك سلمان بدءاً من نفق تقاطع طريق الملك عبدالله “الضلع الشمالي “، مروراً بتقاطع شارع القدس وتقاطع طريق المدينة المنورة ، وكذلك نفق طريق مكة المكرمة وجسر طريق الملك سعود ونفق طريق الملك سلمان وجسر تقاطع طريق عين نجم ، انتهاءاً بتقاطع طريق الملك سلمان ” الديوان سابقاً ” مع طريق الرياض ، بشاشات ” لوحات الكترونية” في مساري الطرق المشار اليها ، اضافةً الى لوحات توعوية تثقيفية مرورية ولوحات مسارات الكترونية للجسور والانفاق وكاميرات مراقبة ، لافتاً الى ان المشروع يتكون من 4 أجزاء رئيسية تتضمن ( شاشة الكترونية : يتم تركيبها على هيكل لوحة قنطرية تستخدم لإرشاد قائدي المركبات بحالة الطريق وتوجيههم للمسار المناسب خاصة في حال وجود اعمال صيانة في الطريق او وقوع حادث مروري كما انها تستخدم للتنبيه في حال الظروف المناخية المختلفة وتعامل قائدي المركبات مع ذلك ، لوحات السرعة الالكترونية : وتحدد معدل سرعة المركبة في الطريق بوضوح إضافة لإمكانية تغير السرعة حسب حالة الطريق المناخية والمرورية وغيرها ، لوحات المسارات الالكترونية : وتستخدم للتنبيه في حال اغلاق مسار داخل الجسر او النفق لأعمال صيانة او حادث مروري او غيرها ، كاميرات المراقبة : وتستخدم لمراقبة الطريق مرورياً لعرض الحالة المرورية على شاشات غرفة التحكم المروري”عبر أنظمة اتصال” ومن ثم وضع الرسالة المناسبة على الشاشة ولوحات السرعة والأسهم حسب حالة الطريق ) .