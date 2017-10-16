حصيلة جديدة مروعة لتفجيرات مقديشو الإرهابية

أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، صباح الاثنين، في حصيلة جديدة مقتل 276 شخصا وإصابة 300 بجروح في الاعتداء بالشاحنة المفخخة الذي وقع السبت في وسط مقديشو.

وأفادت الوزارة في بيان أن “الحكومة الفدرالية الصومالية تؤكد مقتل 276 شخصا في التفجير (…) ونقل 300 شخص أصيبوا بجروح إلى مختلف مستشفيات مقديشو”.

وقال المتحدث باسم رئيس بلدية مقديشو عبد الفتاح عمر حلان، الأحد “نعلم أن عدد القتلى أكبر من ذلك. لا يزال كثير من الأشخاص لا يجدون ذويهم”.

وقال المسؤول في الشرطة محمد حسين إن العديد من الضحايا توفوا في مستشفيات متأثرين بجراحهم.

واتهمت الحكومة الصومالية جماعة “الشباب” المتطرفة المرتبطة بالقاعدة بالضلوع في الهجوم الذي وصفته بأنه “كارثة وطنية”.

لكن حركة الشباب، التي غالبا ما تستهدف مناطق بارزة في العاصمة، لم تصدر تعليقا إلى الآن.