الهلال الأقرب لبلوغ نهائي أبطال اسيا.. ودياز يحذر من فرط الثقة

يبدو الهلال أقرب إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على بيرسيبوليس الإيراني، الثلاثاء المقبل، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في سلطنة عمان في إياب نصف النهائي.

وكان الهلال مهد الطريق لبلوغ الدور النهائي للمرة الثانية منذ تغيير نظام البطولة عام 2003، بفوزه برباعية نظيفة ذهابا بينها ثلاثية لمهاجمه الدولي السوري عمر خريبين على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي قبل ثلاثة أسابيع، علما أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 49 إثر طرد لاعب وسطه عبد الله عطيف لتلقيه إنذارين في دقيقة واحدة.

ويلتقي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع ضيفه شنغهاي سيبغ الصيني على ملعب سايتاما 2002 في سايتاما، الأربعاء المقبل، في المباراة الثانية ضمن إياب الدور نصف النهائي (تعادلا 1-1 ذهابا).

ويسعى الهلال، بطل الأندية الآسيوية 1992 و2000، إلى لقب أول تحت مسمى دوري الأبطال واللعب لأول مرة في بطولة العالم للأندية.

دفاع صلب

ويعول الهلال على صلابة خط دفاعه حيث استقبلت شباكه هدفان فقط في 5 مباريات، بالإضافة إلى قوة خط هجومه بقيادة خريبين صاحب 7 أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين، وهو ما يصعب مهمة الفريق الإيراني الذي يحتاج إلى الفوز بخماسية نظيفة لقطع الطريق أمام الهلال لبلوغ الدور النهائي.

يذكر أن الهلال هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن في المسابقة، وسجل 7 أهداف في آخر مباراتين، بعدما كان تغلب على العين الإماراتي 3-صفر في إياب الدور ربع النهائي.

وتقابل الهلال وبيرسيبوليس مرتين في النسخة الحالية في دور المجموعات في سلطنة عمان، وكان التعادل سيد الموقف (1-1 ذهابا وصفر-صفر ايابا).

وحقق الهلال فوزه الرابع على بيرسيبوليس الملقب بـ”الجيش الأحمر” مقابل أربع هزائم وخمسة تعادلات.

تحذير من المدرب

وحذر مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز لاعبيه من الإفراط في الثقة، وقال في مؤتمر صحافي في مسقط عشية المواجهة: “في كرة القدم كل شيء ممكن. ندرك جيدا صعوبة لقاء الغد. بيرسيبوليس سيكون متحمسا لقلب النتيجة”.

وأضاف: “لم تحسم الأمور بعد، ولكن لدينا الطموح للفوز في اللقاء، والفريق مستعد جيدا لخوض المباراة من جميع الجوانب، ولدينا الرغبة والعزيمة بالتأهل للنهائي بنتيجة جيدة”.

واستعد الهلال جيدا لمباراة الغد من خلال معسكر إعدادي في أبوظبي، وسيخوضها بتشكيلته الكاملة باستثناء عطيف الموقوف ونواف العابد لعدم جاهزيته البدنية بعد تعافيه من الإصابة.