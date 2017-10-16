ولي العهد يجتمع مع قائد الجيش الباكستاني

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر اليوم، مع معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن قمر جاويد باجوه.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان خاصة في المجالات العسكرية، وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي، والملحق العسكري الباكستاني لدى المملكة العميد شاهد منظور.