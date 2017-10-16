 إنجلترا تستيقظ على ظاهرة غريبة في السماء.. والمتهم “أوفيليا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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إنجلترا تستيقظ على ظاهرة غريبة في السماء.. والمتهم “أوفيليا”

إنجلترا تستيقظ على ظاهرة غريبة في السماء.. والمتهم “أوفيليا”
صورة للشمس التقطتها هاوية بريطانية ونشرتها على موقع إنستغرام
المناطق - وكالات

استيقظ البريطانيون، الاثنين، في إنجلترا على ظاهرة غريبة هذا الصباح عندموا شاهدوا قرص الشمس أحمرا وغريبا، حسبما أوردت صحيفة ديلي تليغراف.
ونشر العديد من البريطانيين صورا للظاهرة الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عما إذا كان مظهر الشمس يشير إلى قرب هبوب العاصفة.

ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية، فإن الشمس الحمراء نتجت عن الرياح التي حملها الإعصار أوفيليا، حيث حملت معها الغبار الصحراوي الذي انعكس وانكسر في موجات أطول، مما أعطي مظهرا أحمر إلى السماء.

وأجبرت بعض المناطق على تشغيل أضواء الشوارع في منتصف النهار بعدما حجب الغبار ضوء الشمس جزئيا.

وقال مدير مكتب الأرصاد الجوية، غراهام مادج، إن الإعصار سحب الهواء والغبار من جنوب أوروبا وأفريقيا.

وضربت العاصفة أوفيليا التي صنفت في وقت سابق على أنها أعصار في طريقها عبر المحيط الأطلنطى، الساحل الغربى البريطانى بعد ظهر الاثنين، حيث بلغت سرعتها إلى 80 ميلا فى الساعة.

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