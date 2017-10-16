 ارتفاع الإيرادات الاستثمارية بأمانة عسير بأكثر من 153% | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تبرع ب3 مخطوطات وتعهدات بالدعم.. أكثر من 70 متخصص يتفاعلون مع ورشة عروض متحف عسير حرائق الغابات تودي بحياة 27 شخصا في البرتغال و3 في إسبانيا سوري ينتحر بطريقة مروعة في تركيا.. “فيديو” في اليوم العالمي للأغذية.. 6 نصائح لوقف هدر الطعام الأمن القطري يقتحم قصر سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة ويصادر جميع وثائقه ومقتنياته تمرد مسلح على الحوثيين في صنعاء بسبب معصرة خمور ترمب: لن ننحاز لأي طرف في النزاع حول كركوك ارتفاع الإيرادات الاستثمارية بأمانة عسير بأكثر من 153% أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس قوة إدارة المجاهدين بمحافظة رفحاء أمير حائل يرعى الملتقى العلمي الأول لدراسات الإبل .. الأربعاء المقبل في ليلة وفاء، الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُكرم شركاء نجاحها الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

ارتفاع الإيرادات الاستثمارية بأمانة عسير بأكثر من 153%

ارتفاع الإيرادات الاستثمارية بأمانة عسير بأكثر من 153%
المناطق - عسير

كشف مدير عام إدارة الاستثمارات بأمانة منطقة عسير م. على الحيد عن زيادة إيراد الاستثمارات بأمانة منطقة عسير جراء ارتفاع العقود الاستثمارية بالأمانة خلال العامين الماضية ، و التي تجاوزت بنسبة قدرت بــ 153 %مرتفعة بذلك من 17 مليون ريال إلى 43 مليون .

و  أوضح الحيد إلى أن ذلك الارتفاع جاء بعد استقطاب العديد من المستثمرين من القطاع الخاص و بالذات الشركات الكبرى ، والتي تقدم خدمات نوعية للأفراد والمجتمع مما ساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص من داخل وخارج المنطقة .

واستطرد  الحيد قائلاً : إن نسبة الإيرادات حققت إيراداً عالياً للعاميين الماليين الماضيين ، و التي ارتفعت من 17 مليون ريالا إلى 43 مليون ريال ، مشيرا إلى أن الشفافية التي تنتهجها الأمانة في طرح فرصها الاستثمارية كانت احد أسباب النجاح التي حققته إدارة الاستثمارات في ارتفاع إيراداتها ، منوها إلى أن ذلك جاء وفق خطط الأمانة الاستراتيجية لرفع معدلها الاستثماري و بناء على طلب احتياجات السوق .

و عن أسباب الارتفاع قال الحيد أن هذا الارتفاع يعود إلى النجاح في خطة التسويق التي تقوم بها الأمانة لهذه الفرص الاستثمارية , مضيفاً بأن سوق عسير الاستثماري يعد من أفضل الأسواق على مستوى المملكة ، وذلك لتعدد الفرص فيه ولما تشهده منطقة عسير من نمو متزايد ، إضافة إلى أنها الخيار الأول للسياح لما تتميز به من طبيعة ربانية وجمال خلاب حيث أنها تستقبل سنوياً ما يزيد على أكثر من مليون سائح .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>