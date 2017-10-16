ارتفاع الإيرادات الاستثمارية بأمانة عسير بأكثر من 153%

كشف مدير عام إدارة الاستثمارات بأمانة منطقة عسير م. على الحيد عن زيادة إيراد الاستثمارات بأمانة منطقة عسير جراء ارتفاع العقود الاستثمارية بالأمانة خلال العامين الماضية ، و التي تجاوزت بنسبة قدرت بــ 153 %مرتفعة بذلك من 17 مليون ريال إلى 43 مليون .

و أوضح الحيد إلى أن ذلك الارتفاع جاء بعد استقطاب العديد من المستثمرين من القطاع الخاص و بالذات الشركات الكبرى ، والتي تقدم خدمات نوعية للأفراد والمجتمع مما ساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص من داخل وخارج المنطقة .

واستطرد الحيد قائلاً : إن نسبة الإيرادات حققت إيراداً عالياً للعاميين الماليين الماضيين ، و التي ارتفعت من 17 مليون ريالا إلى 43 مليون ريال ، مشيرا إلى أن الشفافية التي تنتهجها الأمانة في طرح فرصها الاستثمارية كانت احد أسباب النجاح التي حققته إدارة الاستثمارات في ارتفاع إيراداتها ، منوها إلى أن ذلك جاء وفق خطط الأمانة الاستراتيجية لرفع معدلها الاستثماري و بناء على طلب احتياجات السوق .

و عن أسباب الارتفاع قال الحيد أن هذا الارتفاع يعود إلى النجاح في خطة التسويق التي تقوم بها الأمانة لهذه الفرص الاستثمارية , مضيفاً بأن سوق عسير الاستثماري يعد من أفضل الأسواق على مستوى المملكة ، وذلك لتعدد الفرص فيه ولما تشهده منطقة عسير من نمو متزايد ، إضافة إلى أنها الخيار الأول للسياح لما تتميز به من طبيعة ربانية وجمال خلاب حيث أنها تستقبل سنوياً ما يزيد على أكثر من مليون سائح .