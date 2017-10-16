 ترمب: لن ننحاز لأي طرف في النزاع حول كركوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 26 محرّم 1439 هجريا, الموافق 16 أكتوبر 2017 ميلاديا

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ترمب: لن ننحاز لأي طرف في النزاع حول كركوك

ترمب: لن ننحاز لأي طرف في النزاع حول كركوك
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد  ترامب، الاثنين، أن بلاده لا تنحاز لأي طرف في الأزمة بين  الأكراد وحكومة  بغداد للسيطرة على محافظة  كركوك العراقية.

وقال في مؤتمر صحافي في حدائق البيت الأبيض “لا ننحاز لأي طرف، لكننا لا نحبذ أن يدخلوا في مواجهات”.

وكانت القيادة العامة لقوات  البيشمركة الكردية أكدت في بيان، الاثنين، رداً على سيطرة القوات العراقية على مواقع في جنوب محافظة كركوك وسيطرتها على مطار  كركوك العسكري، ومقر شركة النفط الشمال، بالإضافة إلى حقل باباكركر النفطي، أن الحكومة العراقية “ستدفع ثمناً باهظاً” لحملتها على مدينة كركوك.

كما اتهمت فصيلاً من الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو أحد حزبين سياسيين رئيسيين في كردستان العراق “بالخيانة” لمساعدته بغداد في العملية.

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